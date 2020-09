Troppe persone senza mascherina e il Sindaco di Castelnuovo Scrivia è preoccupato e ha emesso un “ultimo avviso” agli esercenti cittadini affinché rispettino le norme anti covid e le facciano rispettare ai clienti.

“E’ un ultimo avviso destinato a tutti gli Esercenti – dice lo stesso Sindaco dal suo profilo personale FB rivolgendosi a tutti gli abitanti e a chi opera nel commercio – chiedo la loro collaborazione perché, nonostante gli inviti, ci sono ancora troppi comportamenti difformi alla norma. E’ un periodo per l’Italia di estrema attenzione e cautela. Non possiamo permetterci di vanificare il tutto con la spocchia o il mancato rispetto delle regole. Chi entra in un locale DEVE indossare la mascherina (CHE COPRA NASO E BOCCA) e igienizzarsi le mani: SEMPRE!”

“Chi beve un caffè o mangia qualcosa – aggiunge il Sindaco – al termine della consumazione DEVE indossare la mascherina. Chi gioca a carte DEVE indossare la mascherina. Le CARTE vanno igienizzate al termine dell’utilizzo delle squadra di giocatori. Le SUPERFICI VANNO IGIENIZZATE COSTANTEMENTE. Chi tocca frutta e verdura DEVE indossare i guanti. Nei locali ci si deve sedere A UN METRO DI DISTANZA UNO DALL’ALTRO SEMPRE, anche di fronte alla TV. Abbiate il coraggio di allontanare dal locale chi non rispetta le norme: è nei vostri poteri. E’ l’ultimo avviso prima di una serie di controlli che saranno eseguiti nei prossimi giorni dalle forze dell’ordine. Grazie.”

E l’avviso infatti è stato inviato per conoscenza anche al Comando dei carabinieri del paese e ai Vigili urbani del Comune.

Da domani scattano i controlli e le multe saranno pesanti.