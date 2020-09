in vista della Conferenza dei Servizi che si terrà presso la Provincia di Alessandria alle ore 10 di giovedì 1 ottobre, Legambiente ha organizzato un presidio davanti alla Provincia stessa per chiedere con forza che non venga autorizzato l’aumento della produzione di C6O4 e che anzi si sottoponga a revisione l’autorizzazione complessiva di tutte le attività del sito Solvay di Spinetta, che risulta un vero e proprio sito “colabrodo”, con sistematiche perdite nel sottosuolo e nella falda acquifera per le quali Legambiente ha anche recentemente presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Alessandria.

Prima della Conferenza, Legambiente ha anche inviato alla Provincia una serie di ulteriori osservazioni che si aggiungono a quelle presentate alla precedente Conferenza, e che sono riportate in allegato alla presente mail.

Legambiente Ovadese e Valli Orba e Stura