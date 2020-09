In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days, 26 e il 27 settembre), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, che interesseranno il centro storico di Taggia, luogo ricco di fascino e storia, in Liguria secondo per estensione e importanza soltanto a quello di Genova, l’Enoturismo Terre del Moscatello (ex Germinal, centro storico di Taggia, di fronte alla Chiesa della Madonna Miracolosa) sarà aperto straordinariamente per degustazioni, aperitivi, vendita diretta.

Questi gli orari di apertura :

Venerdì 25 dalle 17 alle 21

Sabato 26 dalle 16 alle 21

Domenica 27 dalle 11 alle 16

Oltre a pranzare la domenica (la cucina propone piatti semplici, realizzati con i prodotti di stagione degli orti degli associati o di produttori delle nostre valli) e degustare durante tutto il weekend, gli ospiti potranno scegliere, in più del Moscatello di Taggia (sottozona del Riviera ligure di ponente DOC), le altre produzioni delle aziende associate. Nelle ricette, il Moscatello di Taggia è ovviamente sempre il protagonista principale.

È gradita la prenotazione.

Rete d’Imprese agricole

“Terre del Moscatello”

Via Cardinal Gastaldi, 15B

18018 Taggia IM

Tel.: +39 0184 054200

+39 375 6160727

info@terredelmoscatello.it