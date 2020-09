I Carabinieri del NOR di Alessandria hanno deferito in stato di libertà una 38enne alessandrina per violazione dei sigilli e invasione di terreni o edifici, poiché la stessa dimorava all’interno di un appartamento da oltre due anni nonostante lo stesso fosse stato sottoposto a sequestro nell’ambito di un’esecuzione immobiliare del Tribunale di Alessandria.