Degna di nota, sempre nella giornata di domenica 27 settembre, la 1ª edizione della Fiera nazionale di orologi italiani organizzata da “W.O.I. Watches of Italy”, gruppo di libera aggregazione di operatori italiani del settore dell’orologeria e dell’accessoristica legata al mondo degli orologi, del quale fanno parte circa 60 marchi che spaziano dalle scatole e packaging, ai cinturini, bracciali, ricambi, forniture, materiali, lavorazioni e finiture, progettazione, design, prototipazione, etc. La prima mostra/raduno nazionale, grazie all’interessamento del Comune di Tortona in qualità di Ente patrocinante, si terrà presso i locali del Museo delle Macchine Agricole “Orsi” in Via Emilia 446, sarà ad ingresso libero e gratuito ed osserverà l’orario continuato dalle h 10:00 alle h 19:00.

Da segnalare ancora in Piazza Allende l’appuntamento con lo shopping più glamour, e con il meglio del Made in Italy, con il mercato del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, diventato itinerante per portare nelle più belle piazze d’Italia le magiche atmosfere dello storico mercato di Forte dei Marmi, con i prodotti dell’artigianato toscano ed italiano di qualità: pelletteria, cashmere, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e abbigliamento in genere.

L’APPUNTAMENTO PER TUTTI E’, QUINDI, FISSATO PER DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 8.30 DEL MATTINO, LUNGO VIA EMILIA A TORTONA (AL).

Si raccomanda di non dimenticare la mascherina, obbligatoria per partecipare a tutti gli eventi commerciali e fieristici richiamati ed il rispetto delle norme (distanza e igienizzazione mani) in materia di lotta alla diffusione del virus Covid-19.