Verranno premiati per i trent’anni di iscrizione al gruppo alpini di Novi Giorgio Bottaro Francesco e Giuseppino Saturnino; per i quarant’anni Fabrizio Silvano; per i cinquant’anni Angelo Bidoggia, Sergio Torrazza, Modesto Zancanaro. La premiazione avrà luogo al termine della giornata di sabato nel corso della quale sarà festeggiato San Maurizio, protettore delle truppe alpine, e si terrà al termine della funzione religiosa prevista con inizio alle ore 17.30 alla parrocchia di Sant’Antonio in viale della Rimembranza a Novi.

Il programma prevede per il 26 settembre, sabato, alle ore 16.30 la cerimonia di Onore alle Penne Mozze di Novi in Largo Penne Mozze al termine di corso Italia, lato Giardini Pubblici,alla sola presenza del consiglio direttivo del Gruppo di Novi e di eventuali rappresentanti della Sezione di Alessandria e del Comune di Novi. Saranno graditi soci e amici che vorranno presenziare.

Dopo l’alzabandiera, verrà reso l’onore ai Caduti e deposta una corona commemorativa ai piedi del monumento. Seguirà alle 17.30 la messa presso la parrocchia di Sant’Antonio in viale della Rimembranza, in onore di San Maurizio ed in memoria dei soci e degli amici deceduti. Gli organizzatori fanno presente come i soci e gli amici che vorranno partecipare alla cerimonia saranno ammessi sino al raggiungimento della massima capienza consentita alla chiesa dalle norme dettate dalla emergenza sanitaria del coronavirus.

