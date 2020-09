Isola Felice? Cittadini che rispettano le norme portando mascherine, distanziamento sociale e si lavano (o disinfettano) spesso le mani?

Oppure si tratta semplicemente di fortuna o un caso, in attesa dell’incremento di contagi dopo le aperture della scuola?

Qualsiasi sia la risposta non ha importanza: per ora godiamoci i dati positivi del contagio a Tortona che ad oggi, giovedì 24 settembre, sono i seguenti: 8 persone risultano positive al Covid-19, mentre 24 sono sottoposte a quarantena!

Un malato in meno e pure una persona in meno in isolamento rispetto all’ultimo bollettino di lunedì.

In un periodo in cui in tutta Europa, in Italia e persino in Piemonte, il numero di nuovi contagia da Coronavirus aumenta ogni giorno in maniera esponenziale, la situazione di Tortona rappresenta una piccola oasi felice.

Donne fate pure le corna e uomini toccatevi pure le parti basse, ma più importante ancora è che continuiate a rispettare il distanziamento sociale, indossiate la mascherina al chiuso e all’esterno in caso di assembramenti e vi laviate (o disinfettiate) spesso le mani.

Poi, che Dio ce la mandi buona….