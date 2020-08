Incontri DiVini è un’associazione di Tortona che periodicamente organizza eventi molto particolari che hanno un nutrito seguito di persone.

Il prossimo, in programma domenica 6 settembre è una una degustazione di vini ancestrali.

“Questo particolare metodo di vinificazione – dicono gli organizzatori – non e’ molto accennato durante i corsi per sommelier e cogliamo l’occasione con questo Incontro per poter approfondire e saperne di più. Degusteremo quattro vini di quattro cantine diverse provenienti dai colli tortonesi e dall’oltrepo’ pavese, con un piccolo abbinamento culinario.”

L’appuntamento, come potete vedere sulla locandina che pubblichiamo comprensiva anche di altri dettagli, è per domenica 6 settembre alle ore 18,30.

La degustazione sarà alla Soms di Spineto Scrivia, un bel paesino sulle colline del tortonese, in provincia di Alessandria. Il costo è di 25 euro.

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 3791851796 oppure per email a: incontridivini@gmail.com