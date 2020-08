Non è stata certo una bella notte per i Vigili del Fuoco del Turno A del Distaccamento di Tortona che sono intervenuti in due diversi incendi verificatisi a Sale e a Tortona lavorando fino al oltre le 7,30 del mattino.

E’ accaduto oggi, sabato 29 agosto, e ha visto i pompieri costantemente impegnati.

Il primo incendio è accaduto nel Comune di Sale e ha riguardato delle sterpaglie che hanno preso fuoco ma è stato presto spento dai pompieri che però sono stati molto impegnati dopo le quattro del mattino.

Sono intervenuti infatti, nell’area Logistica in strada Savonesa alla periferia di Tortona, dove, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco un container pieno di legna.

I Vigili del Fuoco hanno avuto il loro da fare prima per circoscrivere l’incendio in modo che le fiamme non si propagassero e poi per spegnerlo.

L’area è sorvegliata da una guardia giurata e controllata per cui sembra esclusa l’ipotesi dolosa, tuttavia sono in corso accertamenti per capire cosa lo abbia provocato.