La notizia è di quelle positive anche se non bisogna illudersi perché con l’inizio delle scuole qualche l’aumento di nuovi contagi da Coronavirus sarà inevitabile, ma per ora la città di Tortona sorride perché in controtendenza rispetto a tutto quello che sta accadendo in tante altre zone d’Italia e nel mondo: i dati del contagio di oggi, venerdì 28 agosto, a Tortona, sono da urlo: 4 persone risultano positive al Covid-19, mentre 39 sono in quarantena!

Se coloro che sono andati in vacanza, almeno finora, non hanno riportato contagi possiamo solo rallegrarci perché molti sono stati in Sardegna o anche nei Paesi a rischio, specie in Grecia e Spagna, come sono soliti fare diversi tortonesi.

Certo in numero minore rispetto al passato, ma qualcuno è andato e noi ne conosciamo personalmente qualcuno

Oggi Cronaca pur essendo un giornale a dimensione provinciale che fornisce notizie da tutte le città, è soprattutto il giornale di Tortona e del Tortonese, ecco perché non possiamo non sottolineare questo virtuosismo da parte di tanti cittadini.

Siamo contenti perché se in una città ci sono poche persone infette anche chi esce solo per fare la spesa o una semplice passeggiata inutile dire, che si sente molto più tranquillo.

L’invito è a continuare così.