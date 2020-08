Ad oltre sei mesi di distanza dall’inizio della pandemia dovuta al Covid-19 tutti, in questo momento, sembrano focalizzati oltre che sull’aumento dei nuovi casi che sono in crescita in molte zone ma non a Tortona, sull’inizio dell’anno scolastico e quasi più nessuno sembra dare peso ad una situazione economica che è profondamente cambiata soprattutto da punto di vista del Commercio e del turismo.

Non possiamo permetterci un secondo lockdown per questo bisogna fare in modo che l’economia tortonese (ma non solo) continui a funzionare e il Comune sta facendo tutto il possibile affinché questo avvenga.

Lo dice il vice Sindaco e assessore al Commercio Fabio Morreale che abbiamo avvicinato per fare il punto su quella che è la situazione a Tortona e dintorni, che -almeno a livello economico – sembra in ripresa, anche se il futuro, ovviamente rappresenta un’incognita.

“Con la pandemia – dice Fabio Morreale – abbiamo dovuto cambiare il modo di pensare sia sul turismo che sul commercio che sulla cultura e non è stato facile, ma ci siamo attivati e abbiamo realizzato diversi interventi e manifestazioni. La città è tornata a ravvivarsi e noi abbiamo messo in atto tutte le risorse a nostra disposizione per venire incontro al mondo produttivo.”

“Abbiamo dovuto fare i conti con una diversa situazione dovuta al virus – aggiunge il vice Sindaco di Tortona – e ci siamo adeguati ma soprattutto abbiamo messo in campo (e lo facciamo quotidianamente) controlli e correttivi per evitare situazioni a rischio e assembramenti che potrebbero aumentare il numero dei contagi e rendere più difficile la vita in città.”

I dati finora hanno dato ragione al Comune di Tortona che registra un numero di casi da Covid-19 molto basso e comunque più o meno stabile ormai da oltre un mese e mezzo.

“Siamo stati i primi aprire la biblioteca e quello spazio aperto dietro palazzo Guidobono – aggiunge Morreale – e a mettere in cantiere delle opere teatrali per dare continuità al Teatro Civico al fine di evitare che la cultura venisse a mancare.”

“Per quanto riguarda il Commercio – conclude Fabio Morreale – abbiamo cercato sempre rendere e interessante e attrattivo passeggiare per Tortona e vivere la città attraverso i suoi luoghi più caratteristici. Amministrazione comunale, produttori e commercianti hanno fatto lavorato in sinergia con un senso di solidarietà che ha funzionato: siamo riusciti a far risorgere un po’ la città e per il Commercio cittadino c’è un moderato ottimismo. Siamo molto fieri di questa cosa e continueremo a fare tutto il possibile per evitare che la pandemia possa condizionare in maniera fortemente negativa la nostra città.”