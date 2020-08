Dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza sanitaria, finalmente gli eventi culturali sono lentamente ripartiti, con prudenza nel rispetto della normativa.

A tutt’oggi spesso i luoghi in cui si svolgono questo tipo di eventi risultano essere tra i più controllati e sicuri, luoghi dove si può tornare a fare cultura e aggregazione.

In attesa di sapere quali saranno le normative per i locali, per i teatri e per gli eventi al chiuso e quindi di immaginare nuovi appuntamenti con Books&Blues vi segnaliamo alcune iniziative in zona.

Il 1 SETTEMBRE INIZIA PEM! – Un festival unico, in cui gli artisti si raccontano accompagnati da una manciata di canzoni e in luoghi di grande fascino, da qualche anno divenuti sito Unesco. È “PeM! – Parole e Musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri e musica tra San Salvatore, Lu-Cuccaro e Valenza, che anche quest’anno ha in serbo una serie appuntamenti di grande rilievo lungo il mese di settembre, tutti a ingresso gratuito.

I primi ospiti annunciati confermano la vocazione della manifestazione a toccare mondi musicali e culturali molti diversi. Si tratta di Motta, esponente di spicco della nuova scena rock, che presenterà il suo libro “Vivere la musica”, uscito per il Saggiatore (in programma il 1° settembre a San Salvatore), Enrico Ruggeri, punto fermo della miglior canzone d’autore italiana, autore di canzoni memorabili (il 13 settembre a Lu-Cuccaro), Tosca, interprete di raffinatezza unica che l’ultimo Sanremo ha fortemente rilanciato (il 17 settembre a San Salvatore). Ma anche fuori dal campo musicale non mancheranno nomi importanti come quello del poeta e paesologo Franco Arminio, che sarà protagonista della tradizionale passeggiata sulle colline (in data da definire a San Salvatore). Ed ancora: una serata di musica e racconti dedicata ad un personaggio locale come Gildo Farinelli (il 24 settembre a Valenza) ed altri appuntamenti che sono in via di definizione e saranno annunciati prossimamente, così come le sedi di ogni singola serata e le modalità di prenotazione.

“PeM ! Parole e Musica in Monferrato” si avvale della direzione artistica del giornalista Enrico Deregibus, coadiuvato da Riccardo Massola.