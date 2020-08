L’appuntamento è per le Ore 21 di fronte all’istituto Oneto di Novi Ligure con Maurizio Temporin

Maurizio è una figura eclettica: cineasta, scrittore e artista visivo. Nicola Santagostino sarà la nostra guida per la serata e dialogherà con lui. Partendo dal romanzo ARCANA di Maurizio Temporin ( https://www.librimondadori.it/libri/arcana-maurizio-temporin ), parleremo di libri, di cinema e di Tarocchi, intesi come archetipi della psiche umana, e vedremo come la nostra percezione della realtà può cambiare a seconda degli umori di questa famiglia interiore.

Nel corso della serata verranno proiettate opere e spezzoni delle creazioni di Maurizio nei campi del cinema e dell’animazione.