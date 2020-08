Tromba d’aria, tuoni, fulmini, pioggia violenta e tanti danni che mentre scriviamo questo articolo (le 8,15 di domenica mattina) sono ancora in corso e vedono i Vigili del Fuoco di Tortona ancora impegnati a prosciugare cantine e rimuovere alberi caduti.

In questi casi un primo bilancio, anche se difficile, è possibile farlo solo quando tutto è finito e dopo molte ore sempre che si riesca ad avere notizie di quello che è accaduto da fonti certe come pompieri, Carabinieri o altro, che sono tuttavia impegnati nelle operazioni di intervento.

Il danno più grave è forse quello che si è verificato ieri sera, verso le 22,30 quando il vento (forse una piccola tromba d’aria) ha investito il condominio che vedete nella foto in alto e a fianco (pubblica, tratta dalla pagina facebook centro meteo piemonte (https://www.facebook.com/centrometeopiemontecmp1/). Un’immagine che forse più di ogni altra fornisce una chiara idea di quello che è accaduto a Tortona più che altre immagini di foto e alberi caduti ed è per questo che abbiamo deciso di pubblicare solo questa dando il merito all’autore di questa incredibile immagine, che ringraziamo. E’ stato il primo intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno passato una notte insonne, insieme a tanti altri colleghi di Alessandria (e non solo) dove i danni sono stati equivalenti a quelli di Tortona se non superiori.

Dal condominio in questione, sopra una gelateria, si è letteralmente staccato il tetto cadendo in parte a terra e in parte rimanendo penzolante davanti a due balconi come si vede nell’immagine (poi staccato per evitare ulteriori e gravi danni).

II Vigili del Fuoco hanno chiuso la strada e impedendo il traffico per garantire la sicurezza nella zona.