Sabato primo agosto, ore tre di note: siamo nel Comune di Viguzzolo, la gente perbene dorme e le forze dell’ordine, in questo caso i Carabinieri, vigilano affinché tutto proceda normalmente.

E’ soprattutto grazie a questi capillari controlli effettuati compatibilmente con l’organico a disposizione che viene sventato forse un furto o qualcosa di più grave.

Accade infatti che i militari scorgono un’auto Hyundai con due individui a bordo transitare lungo le vie del paese e decidono di fermarla. Alzano la paletta per effettuare i controlli, ma i malviventi invece che fermarsi aumentano l’andatura e si danno alla fuga.

I Carabinieri salgono in auto e si mettono al loro inseguimento che prosegue lungo le strade del paese fino in via Marconi dove i banditi riescono a far perdere le loro tracce: scendono dall’auto e scappano, favoriti anche dal buio della notte.