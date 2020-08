L’appuntamento è per stasera, lunedì 24 agosto.

Nei boschi della costa nord occidentale degli Stati Uniti (nello stato di Washington), Ben Cash vive con la propria famiglia, lontano da ogni forma di civiltà, cacciando, coltivando e vivendo di piccolo artigianato che scambia con un negoziante della cittadina più vicina. Ben cerca di crescere i suoi figli nel migliore dei modi, preparandoli fisicamente e intellettualmente alle difficoltà che potrebbero forse un giorno incontrare nella vita, infondendo in essi attraverso un rigoroso allenamento fisico e mentale una connessione primordiale con la natura. Visto che altre famiglie festeggiano di consueto ogni anno il Natale, la famiglia Cash festeggia la “Giornata di Noam Chomsky”, perché Ben non vuole che i suoi figli credano in un “personaggio di fantasia amato dai cristiani”, ma in un personaggio reale che ha fatto tanto per la cultura. Il risultato della loro educazione. Accesso libero sino al completamento dei posti a sedere. Inizio della proiezione ore 21,30.