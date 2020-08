Sarà un ferragosto di musica e buonumore quello organizzato dal Comune di Albenga, all’insegna del già seguitissimo hashtag #RIPARTIAMODAALBENGA

Alle ore 21:30, la band dei BELLI FULMINATI NEL BOSCO salirà sul palco allestito in Lungomare Cristoforo Colombo, al fondo di Viale Italia, per dar vita al suo spettacolare show di CABAROCK, un’esilarante miscela di musica e cabaret per festeggiare il culmine dell’estate ingauna.

I BELLI FULMINATI NEL BOSCO sono ben 12 musicisti che vantano un curriculum di assoluto prestigio: si sono esibiti alla Rai, sulle Reti Mediaset, al Festival Alta Felicità ed in innumerevoli manifestazioni canore e galà di beneficenza. Fin dagli anni ’90 allietano le estati della Riviera Ligure con la loro musica originale e la loro allegria prorompente.

La sera di Ferragosto, nel rispetto delle normative anticovid saremo ad Albenga – ha comunicato alla stampa Gianni Zallio, cantante e altosassofonista del gruppo – Chi vuol divertirsi ci venga!

Come di consueto i FULMINATI saranno presentati da Roberto Guidarini, in arte Bady Bady, storico dj ed animatore di Radio Capo Berta e Primaradio.

Per informazioni sullo spettacolo di Albenga e sul tour estivo dei BELLI FULMINATI NEL BOSCO, potete collegarvi con la loro pagina facebook o chiamare il BFNB Management al 3287690290.