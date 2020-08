Sarà la canzone italiana d’autore la vera protagonista della terza serata di “Ri-generazioni artistiche”, la stagione estiva del Teatro della Juta di Arquata Scrivia, pensata per dare un forte segnale di ripartenza dello spettacolo dal vivo. Sabato 29 agosto il musicista e cantautore alessandrino Dado Bargioni porterà in scena il suo repertorio di brani inediti nello spettacolo “Dado Bargioni Quattro+”, accompagnato dai musicisti Andrea Negruzzo, Daniele Negro, Gege Picollo e Manuel Favaro.

La serata si terrà negli spazi esterni al Teatro della Juta, ri-generati (da qui il nome della stagione estiva) al fine di garantire al pubblico un’offerta culturale sempre più ampia e variegata.

Il ciclo di eventi, organizzato dall’Associazione culturale Commedia Community con il contributo di Fondazione CRT e in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Arquata Scrivia, rientra nel nuovo progetto “Accademia della Juta – nuove trame artistiche”, realizzato grazie a Fondazione SociAL e Fondazione Compagnia di San Paolo.

Durante la serata il musicista alessandrino accompagnerà gli spettatori in un viaggio intimistico e delicato, proponendo brani del suo ampio repertorio e non solo. Bargioni ha scelto infatti proprio il palco della nuova arena della Juta per presentare il nuovo album in uscita,dal titolo “Il pezzo mancante”, prodotto da Luca Grossi per l’etichetta OHIMEME e preceduto dall’uscita dei tre singoli “Parole sulla pelle”, “Le code degli aeroplani” e “A tempo terso”. Un’occasione unica dunque per gustare in anteprima sotto le stelle i nuovi brani del cantautore, in una atmosfera magica e rilassata.

Ad impreziosire il repertorio originale di Dado Bargioni contribuiranno i musicisti Negruzzo, Negro, Picollo e Favaro, con arrangiamenti dal sound Rhythm & Blues e Jazz.

Ingresso concerto+ una consumazione: 10 euro.

Apertura area food a cura della Pro loco di Arquata Scrivia: ore 20.

Inizio musica live: ore 21:30.L’evento avverrà nel pieno rispetto delle norme imposte dall’emergenza Covid19.

I posti saranno a sedere, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale.È consigliata pertanto la prenotazione al numero 345-0604219 o alla mail teatrodellajuta@gmail.com