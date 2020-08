Con il prossimo fine settimana ci sarà il passaggio ufficiale da Esco – EState a COrte a #Seguiilcalice: dalle numerose e apprezzate iniziative post emergenza CoronaVirus di inizio estate si giungerà agli attesi eventi di settembre dedicati al vino e al Monferrato Unesco.

«Siamo pronti per un mese di eventi di assoluta qualità – ha spiegato il vicesindaco Emanuele Capra – con un cartellone che spazierà dai grandi artisti del Festival Attraverso, all’enogastronomia di Golosaria, dai ricercati appuntamenti del Monfrà Jazz Festival alle eccellenze vinicole dello StupujTime e di In vino veritas, dai concerti e spettacoli nel cortile di Palazzo Langosco alle attese prelibatezze delle Pro Loco al Castello con Calicentro. A fare da comune denominatore il vino: quindi #Seguiilcalice! E così come è già avvenuto per Esco – EState a COrte, il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle normative e indicazione per il contenimento del CoronaVirus».

Del ricco programma di Esco ci saranno le due proiezioni di Cinema sotto le stelle nel cortile di Palazzo Langosco e l’ultimo appuntamento con Estate al Museo. I film in scaletta saranno venerdì 28 agosto Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, mentre sabato 29 il film di animazione Pets 2. Ingresso, da via Cavour, 5, euro 4,50.

Domenica 30, invece, la visita guidata organizzata dal Museo Civico: alle ore 16.30 ci si addentrerà nei Profili antichi, le tavolette lignee rinascimentali custodite nella sede di via Cavour, 5. Oltre alle tavolette esposte nel percorso museale della Pinacoteca, la visita includerà (compreso nel biglietto) un momento speciale con trasferimento dei partecipanti in via Balbo, per ammirare un magnifico soffitto a cassettoni rinascimentale – di proprietà dell’Ente Trevisio – con l’accompagnamento della guida che ne illustrerà la storia e le particolarità.

Sono previsti massimo 15 partecipanti con prenotazione obbligatoria ai numeri 0142 444.309 o 0142 444.249 oppure alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni. Biglietto euro 3,50 (gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu).

Alle ore 21,00 di domenica si aprirà #Seguiilcalice con il Festival Attraverso, che porterà in città tre eventi molti attesi, partendo proprio dal primo spettacolo: sul palcoscenico allestito nel cortile di Palazzo Langosco, infatti, ci sarà Lella Costa, che porterà in scena Questioni di cuore, lo spettacolo che si ispira alla rubrica del Venerdì di Repubblica Lettere del cuore di Natalia Aspesi.

Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent’anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Il tutto raccontato da una meravigliosa attrice come Lella Costa.

Ingresso, da via Cavour, 5, euro 18,00 (più diritti di prevendita) con biglietti acquistabili anche online sul sito www.mailticket.it. Viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 19,30.

Durante la serata degustazione dei vini del Monferrato a calice in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Monferrato.

Il Festival Attraverso, invece, proseguirà poi giovedì 3 settembre con Neri Marcorè (sempre ore 21,00 nel cortile di Palazzo Langosco con ingresso a 20 euro) e venerdì 4 settembre con Oscar Farinetti e Telmo Pievani (ore 18,30 nel cortile del Castello del Monferrato con ingresso a 5 euro).

Al Castello del Monferrato, intanto, prosegue l’interessante mostra Maurizio Roasio – Materia e ragione, curata da Anselmo Villata e nata da un progetto dell’Inac (Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea). Una personale per conoscere l’arte di uno dei protagonisti del nostro tempo. L’esposizione sarà aperta fino al 6 settembre a ingresso gratuito nei seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

«La Città di Casale Monferrato sta tornando a essere assoluta protagonista – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi –, diventando un polo di eccellenza per la proposta turistica e culturale. Settembre ne sarà un esempio: moltissimi gli appuntamenti legati al vino e altrettanti di valorizzazione di un patrimonio che non solo si sta riscoprendo, ma addirittura si amplierà e si arricchirà ulteriormente. Continuiamo a rispettare le regole del distanziamento e un passo alla volta, tutti insieme, proseguiremo nel fare di Casale la Capitale del Monferrato».

Per finire, qui di seguito, il calendario completo degli eventi di settembre (Il programma è in fase di completamento e date ed eventi potrebbero subire variazioni):

Mostra MAURIZIO ROASIO – MATERIA E RAGIONE

fino a domenica 6 settembre 2020

Manica Lunga del Castello del Monferrato – apertura ore 19,00

a cura di Anselmo Villata – progetto Inac (Istituto Nazionale d’Arte Contemporanea)

sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Ingresso gratuito

ATTRAVERSO FESTIVAL

Giovedì 3 settembre 2020 / ore 21.00

NERI MARCORÈ

in Di mare e di vento Viaggio nella musica di Gianmaria Testa

Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5

Degustazioni di vino del Monferrato a calice in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Monferrato

Info e prenotazioni: www.attraversofestival.it

Venerdì 4 settembre 2020 / dalle ore 18.30

OSCAR FARINETTI e TELMO PIEVANI

in La Serendipity umana

Cortile del Castello del Monferrato

Degustazioni di vino del Monferrato a calice in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Monferrato

Info e prenotazioni: www.attraversofestival.it

STUPUJ TIME

Sabato 5 settembre 2020 / dalle ore 11.00 alle ore 21.00

Degustazioni di vini del Monferrato nei negozi del centro di Casale Monferrato con l’acquisto del calice e della sacca porta calice

FESTIVAL ECHOS

Sabato 5 settembre 2020 / dalle ore 17.30

Olaf John Laneri in Favourite Beethoven

Cortile Ex Convento di Santa Croce

Info e prenotazioni: 348-7161557 info@festivalechos.it

MONJF_MONFRÀ JAZZ FESTIVAL

in collaborazione con l’Accademia Le Muse

Sabato 5 settembre / dalle ore 19.00

Spalti Castello del Monferrato

The Prophet 4et (Tommaso Profeta e Alpaca Trio)

www.monjazzfest.it

IN VINO VERITAS

Domenica 6 settembre dalle 11.00 alle 23.00

Degustazioni di vini del Monferrato al Chiosco di piazza Mazzini

Temporary wine bar

Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice

GOLOSARIA

Sabato 12 Settembre – Domenica 13 settembre

Castello del Monferrato dalle ore 11.00

www.golosaria.it/monf2020

IL MONFERRATO DEGLI INFERNOT, PATRIMONIO UNESCO

Da sabato 12 a domenica 27 settembre

Sede Centro Doc – Castello del Monferrato

Mostra fotografica a cura di Ilenio Celoria

aperta in occasione delle iniziative al Castello

IN VINO VERITAS

Sabato 12 Settembre – Domenica 13 settembre dalle 11.00 alle 23.00

Degustazioni di vini del Monferrato al Chiosco di piazza Mazzini

Temporary wine bar

Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice

MONJF_MONFRÀ JAZZ FESTIVAL

in collaborazione con l’Accademia Le Muse

Venerdì 11 settembre – ore 21.00

Concerti Boutique – Cortile Santa Croce

Apertura Festival: Wally Alifranchini trio feat. Sandro Gibellini

Prima Assoluta: Young Energy 8et, Gianni Cazzola incontra i giovani

Degustazione: Cocktail a base di Gin Magnoberta e Krumiri Rossi

Sabato 12 settembre

Concerti Boutique – Cortile Santa Croce – ore 21.00

Bebo Ferra: Jazz vs. Corona project

Nicola Concettini 4et feat. Giovanni Amato

Gemellaggio Festival: “Borghi in Jazz” dal Molise

Degustazione: Amaro Casale Magnoberta, Krumiri Rossi, prodotti tipici del Molise

Domenica 13 settembre

On the Natural Road – Alba sul Po all’imbarcadero – ore 7.30

Dominici | Di Gregorio duo

Concerto nel Bosco – Eremo – Odalengo Grande – ore 17.00

Forte | Braga duo

Afterparty – Cortile Santa Croce con Dj set Jazz Soul e R&B – ore 20.30

www.monjazzfest.it

CALICENTRO, IL MONFERRATO CON IL CASTELLO INTORNO

Degustazione vini nella manica lunga e cucina delle Pro Loco in corte

Venerdì 18 – Sabato 19 – Domenica 20 settembre

Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 24.00

Sabato e domenica dalle ore 11.30 alle ore 24.00

Castello del Monferrato

Ingresso solo su prenotazione

Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice

IL MONFERRATO IN UN CALICE – Degustazione vini

a cura di Ais Piemonte

Castello del Monferrato

costo degustazione 3 bicchieri € 10,00 (prenotazioni: Comune di Casale Monferrato)

Sabato 19 settembre dalle 17.30 alle 18.30

La longevità del Grignolino

Degustazione di Grignolino del Monferrato Casalese delle seguenti annate: 2012, 2014, 2016

aperto a tutti – 3 degustazioni vino alla cieca

Domenica 20 settembre dalle 17.30 alle 18.30

Monferrato: non solo rossi…

Degustazione “alla cieca” di 3 vini

Lunedì 21 settembre ore 21.00

serata riservata agli operatori

Il vino del Monferrato nella ristorazione

Degustazione “alla cieca” di 6 vini

Ingresso gratuito per operatori del settore

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

Sabato 19 settembre – ore 21.00

Cortile Palazzo Langosco, Via Cavour, 5

In collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo

Costo Biglietto ingresso under 18 € 10,00

Costo Biglietto ingresso intero € 15,00

IN VINO VERITAS

Sabato 19 settembre e Domenica 20 settembre dalle 11.00 alle 23.00

Degustazioni di vini del Monferrato al Chiosco di piazza Mazzini

Temporary wine bar

Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice.

L’AMORE CHE TRAGEDIA – Spettacolo teatrale

Domenica 20 settembre – ore 17.00

Cortile Santa Croce

Realizzato dal Laboratorio Teatrale dell’Istituto Balbo, coordinato da Maria Paola Casorelli con il supporto di Adriana Canepa

CALICENTRO, IL MONFERRATO CON IL CASTELLO INTORNO

Degustazione vini nella manica lunga e cucina delle Pro Loco in corte

Venerdì 25 – Sabato 26 – Domenica 27 settembre

Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 24.00

Sabato e domenica dalle ore 11.30 alle 24.00

Castello del Monferrato

Ingresso solo su prenotazione

Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice

IL MONFERRATO IN UN CALICE – Degustazione vini

a cura di Ais Piemonte

Castello del Monferrato

costo degustazione 3 bicchieri € 10,00 (prenotazioni: Comune di Casale Monferrato)

Sabato 26 settembre dalle 17.30 alle 18.30 aperto a tutti

I mille volti della Barbera

Degustazione “alla cieca” di 3 vini guidata dalla Delegazione di Casale Monferrato dell’Associazione Italiana Sommelier

Domenica 27 settembre dalle 17.30 alle 18.30 aperto a tutti

Gabiano e Rubino di Cantavenna: “nella DOC piccola c’è il vino buono”

Per conoscere queste vere rarità del Monferrato, degustazione “alla cieca” di 3 vini rappresentativi di questa realtà che mantiene viva una storia importante

IN VINO VERITAS

Sabato 26 settembre e domenica 27 settembre dalle 11.00 alle 23.00

Degustazioni di vini del Monferrato al Chiosco di piazza Mazzini

Temporary wine bar

Possibilità di acquisto calice e sacca porta calice