La XXVIII edizione di Puliamo il Mondo sarà la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in programma nell’Italia post coronavirus e attraverso la quale Legambiente, insieme ai suoi volontari, vuole lanciare anche un messaggio di speranza e futuro sostenibile al Paese in forte difficoltà.

La pandemia che ha colpito l’Italia e il resto del mondo ha cambiato le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, di lavorare, di spostarci, di rapportarci con le persone; ma non la voglia di far del bene attraverso il nostro impegno nel volontariato impegnandoci così in prima persona per la comunità e l’ambiente.

Ed inizieremo da un luogo simbolo: Carrega Ligure e il Parco in Val Borbera atteso da quarant’anni e da poco diventato realtà. La nascita di questa area protetta, istituita con Legge regionale n. 11 del 27 marzo 2019, è stata una vittoria per un’intera valle che ha scommesso su bellezza e potenzialità del territorio dimostrando un senso di appartenenza capace di generare il cambiamento.

Il Parco naturale e Area contigua dell’Alta Val Borbera, gestito dall’Ente Aree protette dell’Appennino Piemontese, si trova nei confini del Comune di Carrega Ligure. Un territorio vasto al confine con la Liguria che si estende per circa 56 chilometri, compreso nel sito Natura 2000: IT1180011. La ZSC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà” è inserita nell’elenco dei Siti appartenenti alla Regione Biogeografica Continentale, approvati ed adottati con Decisione della Commissione 2004/813/CE del 7 dicembre 2004, designato quale ZSC con Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 febbraio 2017. Tutte le ZSC europee concorrono alla realizzazione della rete Natura 2000, una rete ecologica europea, coerente, costituita da siti individuati allo scopo di salvaguardare la biodiversità in Europa.

E proprio per riportare le nuove generazioni tra le montagne il Comune ha aderito a Puliamo il Mondo e Legambiente risponde coinvolgendo i volontari del progetto VisPO -Volunteer Initiative for a Sustainable Po – un progetto europeo, promosso da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, per volontari tra i 18 e i 30 anni teso a valorizzare le sponde del Po e dei suoi affluenti in territorio piemontese.

All’iniziativa organizzata dal Comune di Carrega con Legambiente Ovadese collaborerà anche il locale Consorzio Frazionale con la società 5 Valli servizi.

Siamo convinti che azioni di cittadinanza attiva, come quella di Puliamo il Mondo, possano aiutare il nostro Paese in questo lento ritorno alla normalità rafforzando al tempo stesso il senso di comunità e socialità.

Perciò, se anche tu vuoi dare una mano: UNISCITI A NOI!!!

Ti aspettiamo, sabato 22 agosto alle ore 9.30 davanti alla chiesa di Carrega.

Guanti, pettorina, cappellino e sacchi li forniamo noi, a te chiediamo di indossare abiti e calzature adeguate a qualche ora di pulizia e cosa più importante chiediamo un po’ del tuo tempo.

Legambiente, per l’organizzazione di Puliamo il mondo e le varie attività di pulizia, rispetterà tutte le misure di sicurezza e di distanziamento che verranno indicate in questa fase post emergenziale.

Per informazioni legambientedellovadese@gmail.com