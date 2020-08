Con il Decreto Milleproroghe 2020 è stato aumentato l’importo della prestazione assistenziale pagato dall’INAIL a favore delle persone malate di mesotelioma non professionale e dei loro eredi: da 5.600 euro si è passati a 10.000 euro. L’incremento ha valore retroattivo, poiché coloro che ne hanno già usufruito nel periodo tra il 2015 e il 2019 possono inoltrare la domanda per ottenerne l’integrazione fino a 10.000 euro.

A partire dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto un indennizzo una tantum destinato ai malati di mesotelioma contratto per esposizione familiare o ambientale. Qualora si verifichi il decesso della persona malata, la prestazione può essere corrisposta agli eredi. I termini per la presentazione delle istanze sono: per coloro che hanno già fruito della prestazione negli anni tra il 2015 e il 2019, la domanda per l’incremento fino a 10.000 euro va inoltrata entro 120 giorni dal 1° marzo 2020. A causa emergenza Covid-19, la data per la presentazione delle istanze sarebbe il 29 settembre 2020 anche se questo termine non è da considerarsi perentorio ma solamente ordinatorio; per coloro che devono presentare una nuova domanda, per malattia contratta o decesso avvenuto entro il 1°giugno 2020, il termine è di 120 giorni (termine ordinatorio); per tutti i casi che si manifestano dal 01/06/2020 vale il termine ordinatorio di 120 giorni dalla data dell’accertamento della malattia o dal decesso della persona.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91