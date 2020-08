Da martedì 4 agosto la Biblioteca Civica di Diano Marina tornerà a fornire i propri servizi nei locali attrezzati al primo piano di Palazzo del Parco.

L’accesso alla sala lettura sarà riservato ai lettori che si registreranno direttamente in Biblioteca, fino ad esaurimento dei posti disponibili per un massimo di 10 utenti in compresenza. All’interno sarà possibile consultare testi propri, richiedere i volumi della biblioteca al personale e usufruire del servizio internet “Liguria Wifi” utilizzando un proprio dispositivo.

I lettori potranno accedere alla Biblioteca, per un massimo di un’ora, solo se provvisti di mascherina e guanti; all’ingresso sarà collocato il gel igienizzante a disposizione di tutti.

Durante gli orari di apertura (martedì 9-14 e giovedì 12-17) sarà inoltre possibile usufruire del servizio prestito e richiedere lo speciale “Beach Summer Service 2020” per ricevere il libro direttamente sotto l’ombrellone.

La riapertura in sicurezza e la ripresa graduale dei servizi della Biblioteca è garantita e promossa dal Settore Cultura – Museo e Biblioteca del Comune di Diano Marina e dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per maggiori informazioni e per prenotare la Sala lettura rivolgersi alla Biblioteca tramite email all’indirizzo bibliotecadiano@gmail.com, telefonando allo 0183.496542 o per mezzo dei canali social Facebook e Instagram.