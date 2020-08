Il verde è il colore dell’Operatore ferroviario CAPTRAIN Italia.

Questo colore ben rappresenta il continuo sviluppo, la crescita e la sostenibilità ambientale a cui l’azienda Captrain si è sempre ispirata. Il trasporto ferroviario è infatti la modalità di movimentazione delle merci a minor impatto ambientale.

CAPTRAIN Italia, secondo operatore nazionale in forte crescita, in coerenza con il suo obiettivo di sviluppo sostenibile e di potenziamento della propria flotta, ha recentemente sottoscritto con IMATEQ Italia – VOSSLOH Locomotives un contratto per la fornitura e la manutenzione completa (Full Service) di due locomotive DE18 di nuova generazione.

Locomotive che saranno integrate con il sistema di sicurezza nazionale (ERTMS-SCMT-SSC) presso il sito ferroviario di IMATEQ Italia a Rivalta Scrivia-Tortona (AL).

La DE18 è una locomotiva Diesel-Elettrica da 1800 kW di potenza, che risponde alle più evolute ed innovative tecnologie in tema di emissioni e di gestione ottimale della trazione. Queste locomotive permetteranno a CAPTRAIN Italia di proporsi adeguatamente alle sempre maggiori richieste e sollecitazioni operative del mercato ferroviario nazionale ed internazionale.

Il resto dell’articolo da cui sono state tratte anche le immagini che vedete potete leggerlo al link https://www.ferrovie.info/index.php/it/13-treni-reali/15072-ferrovie-due-de18-vossloh-per-captrain-italia