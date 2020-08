I presidenti di Pro Loco Pozzolo, Pamela Aguiari, e di Pozzolo d’Argento Modesto Zancanaro, hanno consegnato un defibrillatore al Comune di Pozzolo tramite il Sindaco Domenico Miloscio e l’assessore agli Affari sociali Lucia Ferrando: il fatto ha avuto luogo prima del recital di Claudio Lauretta, “Imitamorfosi”, che ha avuto luogo lunedì 10 agosto, recital che tenendo conto dei limiti posti dalle misure del coronavirus ha registrato il tutto esaurito. Il defibrillatore è dotato di batteria con piastre adulti e pediatriche

Il sindaco di Pozzolo ha ringraziato le due associazioni per la donazione ricevuta e la sensibilità dimostrata, per l’impegno da queste dimostrato non solo nella organizzazione di eventi culturali, gastronomici e di spettacolo ma anche in ambito sociale. Aggiungendo che Pozzolo è ricca di associazioni molto attive.

Maurizio Priano