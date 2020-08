Il sindaco Lorenzo Lucchini ha firmato questa mattina il decreto con cui revoca la nomina di assessore a Maurizio Giannetto e le conseguenti deleghe, per divergenze operative. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Sino a ulteriore provvedimento, tutte le deleghe affidate all’assessore Maurizio Giannetto faranno capo al Sindaco.



«Voglio ringraziare Maurizio Giannetto per il lavoro svolto – dichiara il sindaco, Lorenzo Lucchini – fino a questo momento. È una persona attiva e disponibile, con la quale ho lavorato fianco a fianco su molti fronti. Tuttavia, nel tempo si sono appalesate importanti divergenze tra Maurizio Giannetto e questa Amministrazione, che non mi permettono più di mantenere con lui il necessario rapporto fiduciario. È da tempo che non operiamo più nella stessa direzione e ho bisogno della solidità e dell’unità d’intenti del gruppo, elementi indispensabili per amministrare una città. Esprimo tutta la mia gratitudine a Maurizio Giannetto e lo ringrazio nuovamente per tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme».