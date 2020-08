Assembramenti di più stranieri uno vicino all’altro senza mascherine, bottiglie di vino e di birra vuote lasciate ovunque, lattine sotto le panchine, odore di urina e tanta sporcizia. Questa la segnalazione che arriva da un lettore corredata dalle immagini che pubblichiamo che riguarda piazza Milano a Tortona, quella del mercato del mercoledì e sabato che nelle ore serali e notturne, sempre secondo la segnalazione del lettore, diventa terra di nessuno e viene “invasa” da stranieri che fanno i loro porci comodi.

“Accade quasi tutte le sere – scrive sul nostro numero whatsapp un lettore che conosciamo personalmente e che per via della legge sulla privacy non pubblichiamo il nome – e questo si verifica puntualmente in piazza Milano. L’altra sera ho avvisato le Forze dell’ordine ma quando queste sono arrivate purtroppo la combricola si era già dispersa.”

“Piazza Milano come tutta la zona vicino alla stazione – aggiunge il nostro lettore – sta diventando sempre più preda di persone poco raccomandabili. Nelle scorse settimane ho trovato la macchina danneggiata e qualche sera dopo ho visto persone che cercavano di rubare all’interno delle auto in sosta. Inutile dire che anche in quel caso come sui sono accorti dell’arrivo della gazzella dei Carabinieri si sono dati alla fuga.”

“Forse – conclude il nostro lettore – sarebbe il caso di utilizzare meglio le telecamere di sicurezza prima che la situazione possa diventare meno gestibile e degenerare.”

Effettivamente le immagini ricevuto che riguardano cinque diverse panchine sotto le quali sono gettati dei rifiuti sono inequivocabili e testimoniano l’effettiva presenza di maleducati che malgrado la vicinanza di cassonetti lasciano rifiuti ovunque.

Di seguito altre immagini che il nostro lettore ci ha inviato al numero whatsapp 3394501161.