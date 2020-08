Un brutto incendio, si è verificato oggi pomeriggio, venerdì 14 agosto , nel Comune di Monleale Alto in via Umberto I, al civico 26, proprio nel cuore del paese.

Sono da poco passate le 14,30 quando, secondo la prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, arriva una chiamata ai Vigili del Fuoco di Tortona per un’abitazione che sta prendendo fuoco in Val Curone.

I pompieri partono a sirene spiegate verso Monleale e quando arrivano sul posto la situazione non è delle migliori: il pianterreno della casa sta bruciando e una gran quantità di fumo ha già raggiunto il primo piano. I Vigili del Fuoco del turno D, guidati dalla stessa persona che pochi giorni prima aveva bloccato una fuga di gas a Sale, evitando un’esplosione, non si perdono d’animo e iniziano a spegnere le fiamme. Impiegheranno circa due ore e alla fine i danni saranno ingenti: gran parte del pianterreno dell’abitazione è stata distrutta dalle fiamme e il fumo ha danneggiato gravemente tutto il primo piano della casa, con l’impianto elettrico fuori uso, i vetri rotti e i serramenti compromessi.

Per fortuna i Vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme raggiungessero le abitazioni vicine e tutto è rimasto circoscritto alla casa in cui si è sprigionato l’incendio che però è stata dichiarata inagibile.

Secondo quanto emerso le cause dell’incendio sarebbero di natura accidentale, o comunque non dolose: sembra, infatti, che il proprietario, un pensionato di 75 anni del luogo, abbia voluto provare ad accedere la stufa per verificarne il funzionamento e forse a causa del cattivo funzionamento della stessa o della canna fumaria, in breve si è sprigionato un incendio all’interno dell’abitazione.

A quanto pare, però, questa era solo una seconda casa dell’uomo, che malgrado gli ingenti danni registrati, almeno non è rimasto all’addiaccio e senza un tetto sotto il quale dimorare.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Tortona per effettuare i rilievi del caso.