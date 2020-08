Mattinata difficile oggi, presso il municipio di Tortona, in corso Alessandria, con l’arrivo persino della pattuglia dei Carabinieri, per una situazione di tensione che ha registrato momenti di tensione, con una dipendente del Comune che, a quanto pare, è rimasta contusa.

E’ accaduto poco prima di mezzogiorno, nel corridoio dell’Ufficio anagrafe, al pianterreno dell’edificio, quando, secondo la prima sommaria ricostruzione, una donna di nazionalità africana, ma residente a Tortona, di età compresa fra i 30 e 40 anni, per motivi che non sono ancora venuti alla luce, ha dato in escandescenze e ha iniziato a gridare rovesciando sedie, cestini e lanciando oggetti per sfogare la propria rabbia.

Il marito della donna che era insieme a lei, ha cercato di calmarla ma, sempre secondo la prima sommaria ricostruzione sembra che una sedia abbia colpito una dipendente comunale, un funzionario di un altro servizio che aveva raggiunto l’anagrafe per cercare di riportare la calma.

La situazione di tensione si è protratta per breve tempo per poi ritornare alla normalità quando la straniera protagonista dell’episodio si è calmata.

Nel frattempo, però, qualcuno, temendo il peggio, ha dato l’allarme chiamando i Carabinieri che sono giunti sul posto ma, a quanto pare, senza intervenire.

La dipendente comunale, secondo quanto emerso, non avrebbe riportato lesioni gravi, tuttavia, per precauzione, sembra abbia deciso di recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona per sottoporsi ad ulteriori controlli.