La Notte Bianca di Porto Maurizio, tradizionale evento nel calendario manifestazioni di agosto, a causa del Covid-19 slitta al 2021.

Gli organizzatori dell’attivissimo Civ portorino – che unisce esercizi storici e un’offerta commerciale ampia e ben strutturata in quella che è diventata un’isola pedonale accogliente e curata – non si sono persi d’animo e con il contributo dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio Imperia, La Spezia, Savona hanno promosso una serata per gli ospiti e tutti i residenti della città, l’evento “Shopping, music and food by night” è in programma sabato 22 agosto dalle ore 18 alle ore 24 nel centro storico di Porto Maurizio.

<Sarà una serata – spiega il Presidente del Centro Integrato di Via, Riccardo Caratto – all’insegna del divertimento in completa sicurezza nel rispetto delle norme previste dalle disposizioni dettate dall’emergenza coronavirus. Tutti dovranno indossare la mascherina e ci saranno i blocchi ad ogni entrata: via Cascione al confine con via Matteotti; via XX Settembre con intersezione piazza Roma; via San Maurizio in corrispondenza con intersezione via Massabò; via Cascione in corrispondenza con Piazza Ricci; via Cascione intersezione via Mameli>.

La serata sarà occasione per lo shopping, per un momento di relax nei dehors allargati che proporranno degustazioni, aperitivi e piatti studiati per l’occasione. E sarà protagonista anche la musica: al posto delle tradizionali band sparse per le vie del centro ci sarà in ogni angolo musica da ascolto di vario genere, senza sovrapposizioni, per accontentare le esigenze di giovani e meno giovani.

<Abbiamo voluto dare un segnale importante – aggiunge il presidente Riccardo Caratto – l’appuntamento di sabato 22 sarà una bella occasione per proporre svago, musica e una serata di festa. L’appuntamento, organizzato nel momento clou dell’estate, non sostituisce una manifestazione storica e molto apprezzata per questa città come la Notte Bianca ma rappresenta una valida alternativa, un modo per ringraziare chi ha trascorso l’estate a Imperia>.

“Shopping, music and food by night” è organizzata dal Civ di Porto Maurizio, Confcommercio, con il patrocinio della Città di Imperia e il contributo dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria senza il quale non sarebbe stato possibile promuovere la manifestazione.