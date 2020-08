Continua la lotta alle zanzare da parte del Comune di Tortona, avviata per la prima volta quest’anno con la Giunta Comunale guidata dal Sindaco Federico Chiodi che prevede interventi nelle maggiori aree frequentate dalla popolazione e dove le zanzare prosperano maggiormente. Interventi che, alla luce anche del recente caso di “Febbre del Nilo” registrato in provincia e dovuto ad una puntura di zanzara, appaiono quanto mai preziosi e importanti allo scopo di tutelare la salute pubblica.

Giovedì 27 agosto alle ore 4.30 del mattino inizierà il terzo intervento di sanificazione ambientale delle aree verdi con trattamento per ridurre la presenza di zanzare effettuato dalla società Gruppo Indaco srl di Milano.

Ne sono previsti quattro nei mesi di giugno, luglio (già realizzati), agosto e settembre.

Le aree oggetto di trattamento in città sono: i giardini dell’Ospedale, via XX Settembre, corso Don Orione, area Silvi, via Don Sparpaglione, viale Kennedy, via San Giovanni Bosco, corso Alessandria compreso il parcheggio del Palazzetto dello Sport “Uccio Camagna”, corso Cavour, corso Garibaldi compresi i giardini adiacenti, viale Piave e giardini della stazione ferroviaria, corso Romita, piazza Erbe, via Lorini, viale Einaudi, via Emilia da via Rinarolo alla rotonda sulla strada provinciale 99, area Matteotti e viale De Gasperi. Inoltre saranno effettuati trattamenti anche nei centri abitati delle frazioni: Vho, Mombisaggio, Rivalta Scrivia. Castellar Ponzano, Bettole e Torre Garofoli.

