Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casale Monferrato e delle Stazioni Carabinieri di Ticineto e Cerrina sono intervenuti nel centro storico di Casale Monferrato, poiché erano state danneggiate 10 autovetture regolarmente parcheggiate in via Paleologi, via Saffi, via Palestro, via Pinelli, via Pralungo ed in via Facino Cane.

Le immediate indagini avviate per ricercare l’autore degli episodi, consentivano di individuare e denunciare in stato di libertà per danneggiamento aggravato un 40enne di nazionalità francese e con precedenti di polizia residente in città. In seguito all’identificazione, l’uomo ammetteva ai militari di essere l’autore del danneggiamento degli specchietti delle auto in sosta, giustificando il suo comportamento dovuto al “nervosismo” a seguito di un litigio avuto con la propria fidanzata.