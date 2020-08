Prosegue la rassegna Castelli Aperti. Il patrimonio dell’iniziativa è eterogeneo e formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici. Sono numerose e diversificate quindi le proposte che anche domenica 23 agosto verranno offerte al visitatore in tutto il territorio piemontese.



IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nella zona dell Alto Monferrato si inizia da Acqui Terme dove sarà possibile visitare il Museo Civico Archeologico con apertura dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. A partire dalle 16,30 visite guidate a piccoli gruppi, con partenza ogni mezz’ora. La prenotazione è facoltativa ma consigliata per i gruppi di visitatori, allo 0144 57555.

Poco distante da Acqui Terme, nel Borgo Monterosso apre alle 16.30 con visite guidate Villa Ottolenghi capolavoro dell’architettura razionalista del primo Novecento. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 3356312093.

A 15 minuti d’auto da Acqui Terme, a Rivalta Bormida, apre Palazzo Lignana di Gattinara.

Le visite, unicamente su prenotazione con almeno 48 ore di preavviso e per un massimo di 6 persone a turno, si svolgeranno alle ore 10, 15 e 17. Per informazioni e prenotazioni contattare 333 5710532 o info@elisabethderothschild.it

Sempre nell’Alto Monferrato, a Morsasco, imperdibile il castello di cui si visitano, oltre al piano nobile, le antiche prigioni, le cantine e i granai, dove è presente una originale collezione di manodomestici. L’antica dimora storica ospita la terza edizione della BIAS – Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea Sacra dell’Umanità. La mostra e il castello sono visitabili esclusivamente su prenotazione al fine di poter organizzare in sicurezza la visita (3343769833, oppure castellodimorsasco@gmail.com)

Per chi ama passeggiare tra natura e cultura, domenica 23 agosto è visitabile lo splendido borgo di Rosignano Monferrato. Le visite guidate gratuite partono dall’Info Point, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. In caso di gruppi è consigliato comunicare in anticipo l’orario di arrivo ed il numero di partecipanti. Più a nord il castello di Gabiano apre le sue cantine storiche con visite guidate abbinate alla degustazione dei vini, nel porticato adiacente all’emporio (su prenotazione). L’accesso al parco secolare ed al giardino a labirinto del castello è dalle 10.00 alle 18.00.