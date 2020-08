Il crollo di una porzione di parete del vano scala nel condominio “Tartarici” di piazza De Andrè 33 ad Alessandria è alla base della decisione – assunta in data odierna con Ordinanza Dirigenziale Comunale – relativa all’immediato sgombero delle persone presenti nell’edificio.

La causa di questo “dissesto statico” dovuta al crollo della porzione di parete del vano scala dislocato in aderenza al corpo principale si è verificata – unitamente al distacco di alcuni serramenti, alla deformazione di un pilastro e alla formazione di fessurazioni sulla restante parte di muro – a causa delle avverse condizioni meteorologiche del 1°, 2 e 3 agosto scorsi che hanno duramente colpito la Città di Alessandria e parte del territorio comunale.

Quale misura cautelativa, a seguito di sopralluogo compiuto nei giorni scorsi dai Vigili del Fuoco, questi ultimi hanno provveduto ad interdire l’accesso al vano scala oggetto del dissesto mediante l’apposizione di nastro segnaletico da mantenere fino ai lavori di messa in sicurezza e ripristino.

Tuttavia, poiché allo stato attuale il vano scala non risulta agibile e l’unico ascensore presente nello stabile potrebbe, in caso di emergenza, non essere utilizzabile e impedire in tal modo l’esodo verso l’esterno del condominio, l’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire con l’Ordinanza Dirigenziale odierna.

L’elemento indicato quale motivazione nel testo dell’Ordinanza è che «a seguito del dissesto e all’interdizione del vano scala, il fabbricato non risulta più rispondente ai requisiti di sicurezza antincendio, non essendo presente alcuna via di esodo, e necessita di controlli approfonditi delle condizioni per accertarne eventuali carenze strutturali».

Dato il carattere di urgenza che non ammette ritardo, è stato dunque ordinato: