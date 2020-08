E’ riuscito ad evitare una deflagrazione con chissà quali conseguenze e non vuole neppure essere citato perché questo fa parte del suo lavoro: un dovere che svolge quotidianamente in silenzio come se si trattasse di una cosa assolutamente normale ma, se non forse stato per il suo pronto intervento e per l’idea che ha avuto all’improvviso frutto dell’esperienza sul campo, chissà cosa sarebbe potuto accadere.

Ci riferiamo al capo esperto del turno D dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che ieri sera, Venerdì 7 agosto, verso le 23,30 sono intervenuti in via Piave nel Comune di Sale (nella foto in basso a fine articolo tratta da Google maps) per un incidente stradale fra due auto.

Le persone a bordo dei due veicoli, secondo la prima sommaria ricostruzione dell’avvenimento, non hanno riportato gravi ferite ma nell’urto una delle due auto è andata a sbattere contro un tubo del gas metano del diametro di circa un pollice, all’esterno dell’abitazione e lo ha tranciato di netto.

Il gas ha iniziato ad uscire dalla tubatura diffondendosi in gran quantità nell’aria che stava diventando irrespirabile.

Quando i pompieri sono giunti sul posto si sono resi immediatamente conto del pericolo in corso: sarebbe stata sufficiente una piccola scintilla, infatti, per innescare un’esplosione con danni inimmaginabili in tutta la zona.

A quel punto, al capo dei pompieri è venuta un’idea geniale e senza perdere tempo e altri secondi preziosi ha deciso di intervenire: ha preso del mastice, si è avvicinato al tubo da cui fuoriusciva il gas e, trattenendo il respiro, lo ha sistemato sopra il tubo, poi si è fatto consegnare il divaricatore che i pompieri utilizzano per entrare nell’abitacolo dei mezzi accartocciati in seguito agli incidenti stradali e lo ha utilizzato in modo inverso riuscendo a stringere il tubo attorno al mastice fino a quando il gas ha smesso di uscire.

La situazione grazie a questo intervento, è tornata sotto controllo e la zona in sicurezza, consentendo così a tutti gli operatori di occuparsi dell’incidente stradale.

Del caso ovviamente sono stati allertati i tecnici del gas che poi hanno provveduto a sospendere momentaneamente l’erogazione e sistemare il guasto.