Proprio in questi giorni si sta concludendo l’ultima fase di un’iniziativa del Distretto Rotary 2032, ideata nel periodo più buio di pandemia, che ha visto coinvolto il Distretto Rotary 2032 nella donazione di apparecchiature ad alta specializzazione, con la collaborazione della Commissione Salute, presieduta da Giuseppe Firpo e dei Rotary Club del Gruppo Piemonte Sud – Est (Rotary Club Novi Ligure, Rotary Club Gavi Libarna, Rotary Club Tortona, Rotary Club Ovada del Centenario, Rotary Club Acqui Terme, Rotary Club Turchino).

Si è infatti compiuta la consegna presso l’ospedale San Giacomo di Novi Ligure dell’ecografo Mylab Sigma, attrezzatura di ultima generazione prodotta dalla ditta Esaote, che con grande professionalità e spirito di collaborazione ha offerto al Rotary un’attrezzatura medica altamente innovativa, versatile e di sicura utilità per i presidi ospedalieri.

La salute è una delle vie d’azione dell’agire rotariano, da sempre uno dei primi obiettivi: il Distretto e la Commissione Distrettuale Salute hanno lavorato in sinergia con le istituzioni e le maggiori strutture sanitarie coinvolte per individuare un supporto efficace, che potesse dare sostegno agli operatori in caso di pandemia, ma con la possibilità di essere riconvertito e utilizzato per altre patologie in caso di necessità.

“E’ questa” afferma Ines Guatelli, Governatore 2019-2020 del Distretto Rotary 2032, “la vera forza del Rotary, la creazione di progetti sostenibili, efficaci, grazie al coinvolgimento delle professionalità dei soci, ed alla rete di contatti che solo un’organizzazione come la nostra riesce a creare; la logica globale, il lavoro di rete, l’abbandono del particolarismo per la progettualità di ampia portata, la ricerca del maggior impatto per rispondere ai bisogni della comunità in maniera capillare sono le linee d’azione che hanno guidato l’anno di mandato 2019-2020 e che confidiamo abbiamo portato a grandi risultati”.

La pandemia, oltre al carico di dolore ed estrema vicinanza per le vittime e per coloro che hanno visto mancare i proprio cari, ha portato cambiamenti nella sensibilità collettiva, ed Il Rotary ha dato le migliori opportunità ai propri soci per rendersi parte attiva nel rispondere alle necessità urgenti ed evidenti che si sono manifestate.

Alla consegna dell’ecografo hanno preso parte lo staff medico dell’Ospedale San Giacomo, un componente di Esaote, ed in rappresentanza del Governatore 2019-2020 Ines Guatelli e dell’intera Commissione, un componente della Commissione Salute, il dottor Franco Montefiore, che ha combattuto la battaglia contro questo terribile virus nella duplice veste di medico e di rotariano.

In questi attimi di relativa tranquillità, quantomeno a livello locale, in cui ci è permesso fare un bilancio del trascorso, possiamo orgogliosamente affermare che il Rotary ha saputo dare un forte segnale di presenza alla comunità, donando un appoggio effettivo ed efficace e realizzando appeno la propria missione di servizio.