Il Comune di Tortona ha deciso ricordare a tutti, le incombenze che devono effettuare gli itliani che rientrano in patria dall’estero.

“L’ordinanza del 12 agosto del Ministero della Salute – scrive il Comune sul sito istituzionale – prevede obbligo di presentare test molecolare o antigenico, con risultato negativo, effettuato con tampone nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia, oppure obbligo di sottoporsi a tampone all’arrivo (con test rapidi, sperimentalmente adottati nei principali aeroporti) o nelle 48 ore dal rientro in Italia per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.”

Ulteriori info al link https://www.comune.tortona.al.it/rientro-in-italia-dallestero