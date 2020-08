Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale è stato approvato anche l’aggiornamento del Documento Unico di programmazione che contiene anche il piano del fabbisogno del personale (per ora invariato, ma che sarà modificato prossimamente) e il piano triennale dei lavori pubblici che prevede investimenti per 8 milioni 263 mila 400 euro nel 2020 (circa 600 mila in più rispetto al precedente aggiornamento del piano triennale del settembre dello scorso anno), 1 milione 930 mila euro nel 2021 e 4 milioni 180 mila euro nel 2022.

I lavori più consistenti per l’anno in corso riguardano la sistemazione idraulica del torrente Scrivia con interventi a compensazione (2 milioni 861 mila euro), la pista ciclabile per Viguzzolo (1 milione per lo più finanziato da un bando regionale) e 500 mila euro per adeguamento e adattamento edifici scolastici in base alle normative anti Covid-19.

“Quest’anno il bilancio è fortemente viziato da quanto accaduto negli ultimi mesi – ha detto il Sindaco di Tortona Federico Chiodi – Mi riferisco ovviamente all’emergenza sanitaria del Coronavirus, al relativo periodo di lockdown, agli obblighi imposti dagli enti superiori, in particolar modo dal Governo, con l’utilizzo estensivo dello strumento del DPCM, che hanno anche condizionato l’allocazione dei fondi che, comunque ogni anno sono sempre più ridotti, che arrivano dallo Stato centrale. Inoltre, anche quanto lo Stato ha annunciato di voler corrispondere o risarcire ai Comuni, spesso non ha importi chiari allo stato attuale delle cose. Tutto questo ha fatto in modo che la preoccupazione sempre presente quando si stila questo tipo di documento, del far quadrare i conti, sia diventata purtroppo prioritaria rispetto all’indirizzo politico che idealmente dovrebbe essere sovrano. In questa incertezza, sono già conscio che saranno necessarie variazioni in corsa che vedremo poi nei riequilibri di bilancio, più del solito, e il ricorso a finanziamenti esterni”.

“Il lavoro iniziato alla fine dello scorso anno per redarre il bilancio – ha aggiunto l’assessore Anna Acerbi – ha subito una battuta d’arresto a causa dell’emergenza sanitaria che ha modificato, ridimensionandole, molte delle previsioni iniziali, soprattutto sul fronte entrate. Il documento è stato predisposto in maniera prudenziale non avendo certezza dei dati. Questo lascia intendere che dovremo porre in essere, entro ilo termine del 30 novembre, delle variazioni di bilancio”.

Fra le modifiche che saranno necessarie quella per il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ovvero la quota dei 3,5 miliardi di euro erogati dallo Stato per l’emergenza Covid e ripartiti fra tutti i Comuni: la previsione di entrata per Tortona era 1 milione di euro, mentre, notizia di ieri, ne arriveranno in totale 1.689.000 (di cui 530.000 già erogati).