È stata inaugurata domenica 19 luglio, nell’atrio della Cattedrale di Sant’Evasio, la mostra “Mosaici a Distanza”. L’allestimento consiste nell’esposizione delle riproduzioni fotografiche delle opere a mosaico-collage realizzate dai piccoli amici del

Museo del Duomo che durante il periodo di quarantena hanno aderito al progetto di didattica a distanza proposta dal Museo del Duomo di Casale.

Le opere riproducono in modo creativo un particolare della storia biblica di Giona, scena

raffigurata in uno dei mosaici pavimentali esposti nel Deambulatorio della Cattedrale. I lavori dei bimbi sono stati applicati su un pannello e collegati tra di loro mediante un filo rosso, simbolo del legame virtuale creatosi in tempo di lockdown.

All’inaugurazione ha preso parte un ristretto numero di persone invitate – al fine di evitare assembramenti – ma contemporaneamente l’evento è stato trasmesso in diretta Facebook dalla pagina del Museo.

Tra i presenti c’era anche Federico, uno dei giovani artisti che ha aderito al progetto e che ha contribuito alla presentazione dell’esposizione. La mostra rimarrà allestita fino alla fine dell’estate e sarà visitabile liberamente tutti i giorni negli orari di apertura della Cattedrale (07.00-12.00; 14.00-19.00). C’è ancora molto spazio a disposizione pronto per accogliere nuovi lavori dei bimbi che vorranno partecipare. È, infatti, ancora possibile inviare la fotografia del proprio contributo agli indirizzi mail (antipodescasale@gmail.com) e WhatsApp (392.9388505) del Museo. L’immagine sarà stampata e allestita insieme alle altre all’interno della mostra.