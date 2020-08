Cogliendo l’appello delle Piccole Suore Missionarie della Carità di Don Orione emanato nel maggio scorso a seguito della gravissima situazione che il Covid-19 aveva coinvolto la Casa Madre di Tortona, l’Associazione Nazionale Ex Allievi di Don Orione ha promosso una raccolta di aiuti coinvolgendo tutti gli Ex Allievi presenti sul territorio nazionale.

Nella giornata di sabato 29 agosto 2020, Festa della Madonna della Guardia di Tortona, nella Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità di Tortona , il Presidente Nazionale ing. Mauro Sala, alla presenza di Don Giovanni Carollo e di alcuni Ex Allievi di Borgonovo Val Tidone, ha consegnato mani della Superiora Generale Madre Maria Mabel e dell’ Economa provinciale suor Gabriella Perazzi, a nome di tutti gli Ex Allievi e di molte altre persone, soprattutto di Tortona, che hanno aderito all’iniziativa , la somma raccolta di ben 9 mila euro.

La semplice cerimonia è stata accompagnata dalle parole del Presidente che ha sottolineato come il “Ramo Laico della Congregazione” di cui Gli Ex Allievi rappresentano un caposaldo perché istituito personalmente da Don Orione nel lontano 27 maggio 1934, ha voluto in modo tangibile dare testimonianza del significato della “Carità” a cui Don Orione sempre ci richiama, rispondendo anche per questa dolorosa circostanza : Eccoci !.