Dal 1° al 12 settembre avranno luogo i lavori di risanamento di una parte di condotta acquedottistica in via Crispi (tratto compreso tra le rotatorie di viale della Rimembranza e via Pietro Isola).

In direzione di via Pietro Isola, sarà interdetta la circolazione per tutte le categorie di veicoli, mentre il transito sarà regolarmente consentito per i veicoli provenienti da via Pietro Isola e diretti verso viale della Rimembranza.

Saranno predisposti percorsi alternativi (via Mazzini, Piazza Repubblica – via Pietro Isola).

Nei tratti stradali interdetti alla circolazione, ma non interessati dal cantiere, potranno esserci delle deroghe che consentiranno la circolazione dei veicoli anche verso via Pietro Isola.