Chi pensa che oggi sia sufficiente utilizzare i Social per rimanere informati e in contatto con tutto, si sbaglia e l’ennesima prova è arrivata oggi.

Grazie a QUESTO NOSTRO ARTICOLO pubblicato ieri mattina, infatti, giovane proprietario dell’Iphone 8 nuovo di pacca che aveva perso in val Borbera, ha potuto rientarne in possesso.

La bella notizia è arrivata oggi dal tortonese Andrea Zanchetta che aveva messo un post sulla pagina Facebook del giornale (oltre che sul suo profilo Facebook ovviamente) segnalando che dopo il fuggi-fuggi causato dal temporale di Ferragosto in val Borbera, aveva trovato un telefono cellulare iPhone 8 (del valore di quasi mille euro – ndr) e lo aveva consegnato ai Carabinieri di Arquata Scrivia.

Noi che sappiamo che soltanto un terzo dei lettori di Oggi Cronaca sono iscritti a Facebook e immaginando che quel messaggio di Zanchetta poteva non essere visto, abbiamo deciso di realizzare un articolo apposito nella speranza che il proprietario, leggendolo, venisse informato e così è stato: grazie al nostro articolo l’ iPhone è tornato nelle mani del legittimo proprietario che lo ha letto e si è messo in contatto con Andrea Zanchetta.

“Grazie per l’articolo – scrive lo stesso Zanchetta – sono contento. La cosa più importante è che il giovane abbia ritrovato il suo telefono. Credo proprio che non immaginasse di recuperarlo.”

Siamo molto contenti e abbiamo deciso di scriverlo: non tanto per vantarci di aver contribuito in maniera determinante al ritrovamento ma per sottolineare che i giornali non sempre sono forieri di cattive notizie ma ogni tanto possono tornare utili alla Comunità, come in questo caso.