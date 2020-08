Dopo l’allarme nel fine settimana per i casi di Coronavirus che erano aumentati a Tortona, ormai da 4 giorni la situazione è stabile: i dati del contagio di oggi, mercoledì 12 agosto, a Tortona, sono i seguenti: 8 persone risultano positive al Covid-19, mentre 68 sono sottoposte a quarantena.

Sono ormai da diversi giorni che i numeri e sono questi: lunedì erano aumentati a 9 per poi scendere.

Il Sindaco Chiodi aveva giustamente ritenuto di ricordare a tutti di non abbassare la guardia e mantenere quelle poche misure che consentono in qualche modo di tenere sotto controllo il virus e cioé evitare gli assembramenti tenendo la distanza di almeno un metro (ovviamente esclusi i nuclei familiari) da una persona all’altra, mascherina nei luoghi chiusi o all’aperto in caso di assembramenti e lavarsi spesso le mani.

Piccoli accorgimenti che non costano fatica ma che possono veramente aiutare tutti e i dati confermano che la situazione a Tortona è sotto controllo, bene!: