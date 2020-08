Un grave episodio di violenza domestica si è verificato in un abitazione a Tortona, nel quartiere di San Bernardino, quello della Madonna della Guardia, dove a fra pochi giorni inizierà la festa religiosa più celebrata in città.

E’ sera e, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della compagnia di Tortona giunti tempestivamente sul posto, chiamati dai vicini di casa in seguito alle violenti urla che si sentivano nella zona a causa anche alle finestre aperte dell’abitazione per via del caldo, all’interno dell’alloggio si sta verificando una cruenta discussione verbale fra due coniugi.

Lui, di circa 40 anni, italiano, inizia ad inveire gridando violentemente tutta la sua rabbia contro la moglie trentenne, proprio davanti ai tre figli, tutti in età scolare.

I motivi del litigio non sono chiari ma la discussione verbale si fa sempre più violenta fino a quando l’uomo, sempre secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, non inizia ad alzare le mani contro la donna e la picchia, mentre i bambini piangono di fronte a tanta violenza.

Poi, una volta sfogata la sua rabbia, il tortonese prende ed esce di casa, allontanandosi, lasciando la moglie contusa e i figli visibilmente provati dalla scena che sono stati costretti a vedere.

La discussione, a quanto pare, è stata molto violenta, con urla, pianti e grida, per cui era impossibile non sentire, all’esterno, ciò che stava accadendo nell’alloggio e non preoccuparsi per quello che sarebbe potuto succedere dentro le mure domestiche tra l’uomo, la donna e i figli.

I vicini di casa, quindi ritengono sia assolutamente il caso di dare l’allarme e chiamano i Carabinieri.

Quando i militari arrivano sul posto si rendono subito conto di quello che è successo e iniziano a ricostruire i fatti facendosi raccontare nei minimi particolare, ogni dettaglio.

Nel frattempo nel quartiere di San Bernardino arriva l’ambulanza del 118 che trasporta la donna al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona dove viene curata e medicata per le lesioni riportate e poi dimessa con una prognosi di una dozzina di giorni.

I Carabinieri, intanto, assunte le informazioni necessarie, si mettono alla ricerca dell’uomo che viene denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Alessandria per lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Nei suoi confronti viene anche emesso un ordine di allontanamento dall’abitazione.