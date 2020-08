Un fumo visto a diversi Km di distanza che ha provocato un po’ di apprensione in tante persone, un camion andato completamente distrutto, un autista ferito e trasportato in ospedale e la strada provinciale chiusa per ore.

E’ questo il primo bilancio di un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, mercoledì 26 agosto, verso le 17 lungo la strada provinciale 93 che collega Pontecurone a Castelnuovo Scrivia dove, secondo la prima sommaria ricostruzione, un camion che trasportava materiale edile, per cause ancora in corso di accertamento ha sbandato sull’asfalto e si è rovesciato, incendiandosi.

L’autista seppur ferito è riuscito ad uscire dalla cabina prima che le fiamme potessero raggiungerlo ma è stato trasportato con l’ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale dove gli sono state riscontrate ferite guaribili in circa un mese.

Sul posto, intanto, sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortone che si sono immediatamente al lavoro (nella foto in alto), mentre in cielo, come potete vedere dall’immagine che pubblichiamo a fine articolo, si è levata una densa nube di fumo nero.

Le fiamme sono state spente in circa un’ora dai Vigili del fuoco ma il camion, come potete vedere da un’altra immagine sempre pubblicata a fine articolo, si è messo di traverso alla carreggiata e così la Polizia stradale ha dovuto chiudere la provinciale che al momento in cui scriviamo è ancora chiusa e verrà riaperta soltanto dopo che il Tir verrà spostato.

Il camion mentre brucia