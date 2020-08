Dramma oggi pomeriggio, sabato 22 agosto, in un paese del Tortonese per una giovane ragazza deceduta per un incedibile episodio di cronaca.

Una giovane della quale, al momento in cui scriviamo, non è ancora possibile divulgare ulteriori particolari per cui ci limitiamo a raccontare i fatti così come, secondo quanto emerso, si sono verificati, riservandoci di ritornare su questo gravissimo fatto di cronaca nera quando sarà possibile per darvi ulteriori dettagli e, pur essendone a conoscenza, anche il luogo esatto in cui si è verificato l’episodio che omettiamo volutamente di scrivere.

E’ accaduto in un comune del tortonese e la ragazza, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Sale e Villalvernia che mentre viene redatto questo articolo sono ancora sul posto, si trovava appoggiata alla ringhiera di un balcone, quando, per cause ancora in corso di accertamento la ringhiera si è improvvisamente staccata e la ragazza è precipitata sul balcone sottostante.

Un volo di pochi metri ma fatale ed inutili sono stai i soccorsi degli operatori del 118 che sono giunti sul posto ed hanno tentato in tutti i modi di salvarla rianimandola, ma non c’è stato nulla da fare.

La dinamica, come detto, è ancora al vaglio dei Carabinieri e delle Forze dell’ordine ma è molto probabile che la giovane, cadendo sul balcone sottostante abbia battuto la testa.

Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza l’edificio in attesa dell’arrivo del medico legale che ha constatato il decesso della giovane.

I Carabinieri stanno ricostruendo minuziosamente l’accaduto e quando sarà possibile ritorneremo – purtroppo – su questo tristissimo episodio di cronaca nera, fornendovi ulteriori dettagli.