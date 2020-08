Nell’ambito della trasparenza che da sempre contraddistingue Oggi Cronaca, periodicamente pubblichiamo i dati diffusione del giornale.

Siamo gli unici a farlo i provincia e non è per “farci belli” o per presunzione ma semplicemente perché riteniamo doveroso che un lettore sappia quanto sia diffuso (e importante) il giornale che sta leggendo e ovviamente, anche per riconoscere a chi ci segue il giusto merito.

In quasi 10 anni di attività, mai nel mese di agosto abbiamo avito così tanti visitatori e lettori, per cui ci sembrava doveroso ringraziarvi per la vostra fedeltà.

Dal 1° agosto a ieri, infatti, il nostro giornale, come potete vedere dal grafico in alto ha registrato ben 273.198 visite con una media di ben 12.418 al giorno, ben al di sopra delle consuete 10 mila.

Cogliamo l’occasione per sottolineare che a differenza di tanti altri giornali che pubblicano una marea di articoli al giorno e di tutto e di più, con qualsiasi cosa che arriva in redazione, noi di articoli ne pubblichiamo molto di meno, ma li scegliamo accuratamente e avere questi dati, ovviamente non può che farci molto piacere.

Per questo motivo, a tutti voi che ci seguite sempre numerosi va il nostro doveroso GRAZIE.