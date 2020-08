Continuano ad aiutare la città, malgrado le critiche, le censure sui profili Social e le innumerevoli persone che confondono il loro aiutare con un’inesistente azione di propaganda, ma chi fa del bene solo perché lo ritiene giusto, guarda oltre, non si cura delle critiche e va avanti.

Parliamo dei giovani di “Azione Tortona” che nel fine settimana come ormai accade da tempo immemorabile hanno raccolto generi alimentari davanti ai supermercati della città e il giorno dopo hanno distribuito pacchi alle famiglie bisognose che ringraziano.

“Nonostante le continue censure, come promesso, continuiamo a svolgere le nostre attività politiche e sociali – spiega Andrea Mantovani responsabile di Azione Tortona – anche questo mese, come ogni prima domenica del mese da ormai 3 anni abbiamo distribuito generi alimentari alle famiglie tortonesi in difficoltà”.



“Il nostro gruppo continuerà sempre ad essere in prima linea in città, perché sono i fatti a contare più delle parole -conclude Mantovani – proprio come disse Ezra Pound, credo nelle idee che diventano azioni”.