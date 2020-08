Pubblichiamo di seguito un appello di una lettrice che ci ha chiamato chiedendoci di aiutarla perché il suo cane ferito ad una zampa, da giorni, viene avvistato a Tortona, ma nessuno si prende la briga di collaborare o chi lo fa si mette a rincorrerlo e il cane scappa senza farsi prendere. Il cane ovviamente è quello che vedere nelle immagini. Ci auguriamo di contribuire al ritrovamento: chi ama gli animali sa quanto sia importante un cane e perderlo, oltre che saperlo anche ferito. è un grosso dispiacere.

Egregia redazione,

ho smarrito il cane mercoledì mattina ore 10 in centro Tortona e, a seguito di un incidente lo hanno investito e dalla paura è scappato (non si lascia avvicinare da nessuno a parte noi padroni è molto pauroso soprattutto delle persone sconosciute, quindi non rincorretelo, chiamate subito noi oppure gli organi preposti).

Ha il microchip, perciò verrà rintracciato se qualcuno dovesse trovarlo!

È ferito ad una zampa, é un cane bravissimo nonostante sia di taglia grossa, ripeto non si fa avvicinare da nessuno!!

CHIAMATE in caso di avvistamento il numero 3884080196 oppure 3382840599. Abbiamo avvisato tutti gli enti possibili, i veterinari della zona, i vigili, i carabinieri, il canile, protezione civile, cani molecolari ..siamo alla ricerca da mercoledì mattina e speriamo tantissimo di ritrovare il nostro Ares.

Fabiana