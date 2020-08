A volte i comportamenti dei Sindaci suscitano qualche perplessità.

Non si comprende davvero, infatti, per quale motivo, ad esempio, il Sindaco di Viguzzolo, Giuseppe Chiesa, visibilmente preoccupato per l’impennata di positivi al Covid-19 che si è registrata negli ultimi tempi a Viguzzolo con tre casi (che per il paese sono davvero tanti in proporzione) abbia deciso – giustamente – di annullare i festeggiamenti per la Patronale e richiamare i cittadini ad una maggiore attenzione e lo abbia fatto il 13 agosto scorso ma lo abbia fatto soltanto con un messaggio sul sito internet del Comune di Viguzzolo (che pubblichiamo integralmente a fine articolo) e con un titolo (“COMUNICATO DEL SINDACO DEL 13/08/2020”) che lascia francamente perplessi perché non richiama l’attenzione, come invece avrebbe dovuto fare visto che il primo cittadino invita gli abitanti a rispettare le norme e stare attenti.

Nessuna comunicazione invece è stata inviata ai giornali e giornalisti che – è risaputo – sono il veicolo maggiore per una diffusione di un messaggio così importante.

E la domanda sorge spontanea: perché?

Perché non informare la popolazione attraverso una capillare comunicazione diffusa attraverso i giornali? Sarebbe stato sufficiente inviare copia del testo pubblicato sul sito del Comune, oppure un semplice messaggio whatsapp del tipo “ho scritto una cosa importante sul sito del Comune” e noi saremmo andati a vedere, ma invece nulla.

Un atteggiamento che, francamente, proprio non riusciamo a comprendere anche perché non tutti i giornalisti hanno il tempo necessario per consultare tutti i siti dei Comuni che per il nostro giornale che copre tutta la provincia, ad esempio, sono tantissimi e comunque soltanto un centinaio fra Tortona e Novi Ligure.

Non lo diciamo per nostra convenienza perché, in fondo, a parte qualche eccezione per cui vale il contrario, sono soprattutto gli Amministratori e i politici ad avere bisogno dei giornali per diffondere le notizie; noi di Oggi Cronaca – almeno – non abbiamo bisogno certo di “riempire” le pagine o lo spazio web perché di articoli ne riceviamo a iosa ogni giorno, per cui è tutta convenienza di politici e amministratori tenere i collegamenti coi giornalisti, cosa che purtroppo la maggioranza dei Sindaci e dei Comuni anche di medie dimensioni, non fa.

Non sappiamo il motivo per cui, a quanto pare, il Sindaco di Viguzzolo abbia deciso di non coinvolgere i giornali ma, sicuramente, questo, a nostro avviso non è un modo ottimale di agire se si vuole diffondere il più possibile una notizia importante come quella data dal primo cittadino.

Ci auguriamo sia stata solo una dimenticanza e che in futuro possa essere sanata.

Noi, ad esempio abbiamo saputo per caso di questa importante notizia perché ce l’ha comunicata una lettrice: “Ma come? – ci ha detto la donna – Viguzzolo annulla i festeggiamenti per Covid e voi non scrivete nulla?”

Siamo andati sul sito del Comune e abbiamo avuto conferma delle affermazioni della lettrice e così abbiamo pubblicato la notizia, ma a differenza di alcuni altri colleghi a cui interessa solo pubblicare articoli e basta noi valutiamo anche l’operato degli Amministratori locali e quando, a nostro modo di vedere non lo troviamo ottimale, come in questo caso, lo scriviamo e ci scusi il Sindaco Chiesa se siamo così, ma questa per noi, è l’informazione corretta che i giornali dovrebbero dare. Poi ognuno è libero di fare e agire come vuole.

Di seguito il testo integrale della lettera che in sindaco di Viguzzolo ha scritto ai cittadini pubblicata sul sito del Comune.

Cari Viguzzolesi,

un caro saluto a voi tutti da parte mia e da tutta l’Amministrazione Comunale. E’ qualche mese che non ci sentiamo e volevo darvi alcune informazioni la prima delle quali è relativa al Covid-19 nel nostro paese; dopo la terribile situazione che abbiamo vissuto a marzo, aprile, maggio, purtroppo con ricoveri e decessi, negli ultimi due mesi, con estremo piacere, abbiamo registrato solo guarigioni e ritorni a casa delle persone più gravemente colpite, senza altri casi di positività.

Purtroppo nell’ultima settimana il percorso si è interrotto dal momento che abbiamo avuto tre persone risultate positive. Questi ultimi sviluppi ci dimostrano che il virus circola ancora e, di nuovo, siamo a chiedervi di non abbassare la guardia; il portare le mascherine e seguire le istruzioni di sicurezza non sono una cosa superata od un sintomo di debolezza, come qualcuno potrebbe aver cominciato a pensare in queste ultime settimane come se tutto fosse finito, ma sono solo i comportamenti che dobbiamo seguire per il rispetto che dobbiamo a noi stessi, ai nostri familiari ed a tutte le persone che incontriamo.

È necessario continuare a seguire le indicazioni prendendo tutte precauzioni possibili!

Sulla base di queste considerazioni, abbiamo deciso di annullare i festeggiamenti per la festa patronale: gli inevitabili assembramenti della festa potrebbero vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad ora. Inoltre ci dobbiamo ricordare che si sta ancora lavorando, a tutti i livelli e ciascuno secondo le proprie responsabilità, per permettere ai nostri bambini e ragazzi un rientro a scuola in totale sicurezza: organizzare una festa, che nel nostro caso, coincide con l’inizio dell’anno scolastico, ci sembra un rischio non indifferente.

I nostri figli hanno il diritto di riprendersi la loro vita, come stiamo tentando di fare noi. È stata una decisione difficile da prendere ma la salute e la sicurezza di tutti noi devono venire prima di qualsiasi altra cosa.

Un abbraccio a tutti ed a presto

Giuseppe Chiesa