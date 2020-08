Continua l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte degli operatori della Questura di Alessandria che, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino e della Polizia Ferroviaria, nella giornata di ieri, sono stati impiegati prevalentemente nel centro cittadino per un servizio finalizzato al contrasto delle diverse forme di criminalità diffusa ed al rispetto della normativa anti covid-19.

Nello specifico, nell’ambito del suddetto servizio sono stati effettuati vari passaggi con brevi in queste via Ghilini, via Dante, Corso Roma, Via San Lorenzo, Via Trotti, Piazzetta della Lega, Piazza della Libertà, Piazza Garibaldi, Piazza Matteotti, nonché presso i giardini della Stazione Ferroviaria. Sono, altresì, state identificate 138 persone e controllati 16 esercizi pubblici commerciali onde verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa anti covid-19 tra le quali, ad esempio, il distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.